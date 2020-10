et AFP

publié le 09/10/2020 à 02:15

Emmanuel Macron a annoncé sur Twitter que Sophie Pétronin arriverait ce vendredi 9 octobre en France et qu'il irait l'accueillir à son arrivée.

"Je viens d'échanger quelques mots par téléphone avec Sophie Pétronin. Quelle joie d'avoir entendu sa voix et de savoir qu'elle est maintenant en sécurité ! Je l'accueillerai à son retour en France demain", a en effet tweeté le président français aux alentours d'une heure du matin ce jeudi 8 octobre. Il a parlé au téléphone vers minuit avec l'ex-otage, quelques heures après l'annonce de sa libération.

Dans un communiqué transmis par l'Élysée plus tôt dans la soirée, le chef de l'État français s''était dit "heureux de la savoir libre" et avait également transmis "un message de sympathie à sa famille et à ses proches". Emmanuel Macron, à qui l'humanitaire de 75 ans s'était directement adressée dans la dernière vidéo d'elle publiée en 2018, a en effet exprimé son "immense soulagement".

