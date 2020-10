Libération de Sophie Pétronin : Macron confie son "immense soulagement"

et AFP

publié le 08/10/2020 à 22:22

La présidence du Mali a confirmé ce jeudi 8 octobre au soir la libération de Sophie Pétronin, dernière otage française dans le monde, et de l'opposant malien Soumaïla Cissé. Emmanuel Macron, à qui l'humanitaire de 75 ans s'était directement adressée dans la dernière vidéo d'elle publiée en 2018, a exprimé son "immense soulagement".

Dans un communiqué transmis par l'Élysée, le chef de l'État français s'est dit "heureux de la savoir libre" et a également transmis "un message de sympathie à sa famille et à ses proches".

Emmanuel Macron, qui a aussi salué la libération de Soumaïla Cissé, a remercié les autorités maliennes, "les assurant de l'entière volonté de la France de soutenir le Mali dans la lutte qu'il mène avec persévérance contre le terrorisme au Sahel".

À noter qu'en plus de Sophie Pétronin et Soumaïla Cissé, deux otages italiens ont également été libérés ce jeudi : Nicola Chiacchio et le prêtre Luigi Maccalli, enlevé au Niger en 2018.