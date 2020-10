publié le 09/10/2020 à 03:37

Enfin libre, Sophie Pétronin a pu retrouver son fils Sébastien à son arrivée sur le tarmac de l'aéroport internation de Bamako, dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 octobre. Après quatre ans de séparation, son fils Sébastien Chadaud a laissé éclater son émotion.

Sur de nombreuses vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on l'entend crier à plusieurs reprises "Maman", avant de parvenir à se frayer un passage parmi la foule et de pouvoir étreindre et soulever sa mère. Une nouvelle fois, en pleurs, on l'entend hurler "Maman". Un cri de soulagement et une scène déchirante de retrouvailles après quatre ans de séparation. On le voit tomber dans les bras de sa mère à la descente de l'avion, alors que le chef de l'opposition malienne Soumaïla Cissé fait de même avec des proches.



"Ça fait quatre ans que je dis que j'y crois mais je suis un grand menteur, parce qu'il y a un paquet de fois où j'y croyais pas. J'y croyais plus, elle est dans l'avion. Y a un paquet de probabilités qu'on se retrouve. Oh ma petite maman", avait déjà assuré son fils, interrogé par TV5 Monde, juste avant ses retrouvailles avec Sophie Pétronin. "Je veux que ça, la prendre, l'emmener et m'occuper d'elle", confiait-il avec émotion.

Le cri de soulagement et d’émotion du fils de Sophie #Pétronin sur le tarmac de #Bamako ce soir. pic.twitter.com/GjxzUoKU7P — Anne-Claire Poignard (@anneclairep) October 8, 2020

On a également vu sur les réseaux sociaux un premier selfie pris avec sa mère. Le visage marqué, mais souriante, l'humanitaire française de 75 ans apparaît toute de blanc vêtue avec un foulard sur la tête. Comme l'a précisé Emmanuel Macron, qui l'a eu ce jeudi 8 octobre à minuit au téléphone, elle devrait arriver en France dès ce vendredi, où Emmanuel Macron l'accueillera.