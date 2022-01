Météo en France : la vigilance rouge inondations levée dans le Sud-Ouest

Fin de l'alerte maximale. Ce lundi 10 janvier, Météo-France a mis fin à la vigilance rouge en vigueur dans deux départements : les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Pour autant, neuf départements et l'Andorre restent sous surveillance et en vigilance orange, ce lundi soir. Il s'agit des territoires suivants : les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, le Lot-et-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales et l'Andorre.

Selon les prévisions de Météo-France, "les précipitations se poursuivront encore dans la nuit sur les Pyrénées, mais en s'atténuant, avec un décalage progressif de la perturbation vers l'ouest de la chaîne".

Au plus fort, jusqu'à cinq départements du sud-ouest de la France avaient été placés sous vigilance absolue pour crue et inondations. De 21 heures dimanche à ce lundi soir, il est tombé de l'ordre de 120 mm à Soulcem, près de 110 mm à Lescun et Iraty (64) et 135 mm à Barèges (65) selon les relevés réalisés par les services de Météo-France.