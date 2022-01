Les infos de 5h - États-Unis : ce que l'on sait de l'incendie à New York

Au moins, 19 personnes ont trouvé la mort dans un incendie à New York, dans le quartier du Bronx. Il y a aussi des dizaines de blessés. Le drame serait dû à un chauffage d'appoint défectueux. La fumée s'est propagée à l'ensemble du bâtiment qui compte 19 étages.

Les habitants piégés ont explosé des dizaines de fenêtres pour pouvoir respirer. C'est notamment ce qu'a fait cet adolescent de 15 ans qui habite au 10ème étage avec sa famille : "On est restés à l'intérieur pendant près de deux heures. On ne pouvait pas partir, il y avait trop de fumée, on ne voyait rien. On a entendu les pompiers". À certaines fenêtres, ils restent des draps noués pour s'échapper, comme au 3ème ou au 7ème étage.

Dans le quartier, les habitants appellent cet immeuble le "333", son numéro de rue. Un bloc rectangulaire de 19 étages, qui abrite une importante communauté africaine. Stephens a pu quitter l'immeuble avec sa femme et ses deux enfants. Cinq heures après l'incendie, il est encore sous le choc. "Tout le monde criait à l'aide. Un petit garçon était à la fenêtre et tout le monde hurlait "ne saute pas, ne saute pas", heureusement, il n'a pas sauté".

Un chauffage d'appoint serait à l'origine de l'incendie. L'ouverture des portes d'appartement auraient attisé la fumée, mais pour se propager aussi vite, la police scientifique et les enquêteurs inspectaient déjà hier la viabilité des systèmes anti-incendies.

Présidentielle 2022 - L'ancien numéro 2 de LR, Guillaume Peltier a annoncé son ralliement à Éric Zemmour. Il a expliqué ne plus avoir confiance en la candidature de Valérie Pécresse.

Tennis - Novak Djokovic est actuellement devant la justice australienne. Cette dernière devra décider si le joueur Serbe, qui refuse de se faire vacciner, peut entrer sur l'île et disputer l'Open d'Australie.



Météo - Les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège, où sont attendus des cumuls de précipitations très importants dans la nuit, ont été placés dimanche soir en vigilance rouge pluie-inondation, a annoncé Météo France. Les Pyrénées-Atlantiques et les Landes restent en vigilance rouge pour des risques de crue.