Les infos de 5h - États-Unis : ce que l'on sait de la voiture qui a foncé dans une parade

Scène d'horreur aux États-Unis. Une voiture a foncé dans une foule rassemblée pour voir la traditionnelle parade de Noël dans la ville de Waukesha, dans le Wisconsin. Sur les images filmées depuis les balcons, on voit des adultes applaudir la parade, des enfants qui sautillent de joie. Puis, venant de nulle part, un SUV rouge transperce la foule à pleine vitesse. Sur son parcours, des corps disparaissent ou sont projetés les uns après les autres.

Le son de la fanfare est recouvert par des cris d'horreur. On entend ensuite au moins un coup de feu. Il n'aurait pas été tiré depuis la voiture, qui a ensuite été stoppée. Une personne a été arrêtée, on ne sait rien pour l'instant de ses intentions. Mais la trajectoire de la voiture, en zig-zag, fait penser à un acte volontaire plus qu'à une perte de contrôle.

La police n'a pas prévu de donner plus d'éléments sur l'enquête ces prochaines heures, mais a demandé aux habitants de ne pas venir sur les lieux. Au moins 27 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont beaucoup d'enfants.

À écouter également dans ce journal

Ligue 1 - Un air de déjà vu et le sentiment d'un grand gâchis après l'annulation du match entre Lyon et Marseille hier au Groupama Stadium. La série noire continue en Ligue 1, le match venait à peine de commencer lorsque le Marseillais, Dimitri Payet, qui s'apprêtait à tirer un corner, a reçu une bouteille d'eau en plastique pleine dans le crâne. Le joueur s'est effondré. Après 2 heures de flottement, le match a définitivement été arrêté.

Guadeloupe - Nouvelle nuit de violences sur l'île malgré le couvre-feu mis en place entre 5h du matin et 18h. L'île flambe depuis une semaine à l'appel d'un collectif de citoyens et d'organisations syndicales contre le passe sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Il y a des incidents et des pillages. Il est fortement déconseillé aux touristes de quitter leur hôtel.

Chine - Plus de questions que de réponses après la réapparition de la star du tennis Peng Shuai. La jeune femme avait disparu après avoir accusé un ancien responsable du régime d'agression sexuelle. On l'a vue ce week-end en public, mais aussi sur des images difficiles à dater. Elle s'est entretenue 30 minutes avec le président du CIO. Elle aurait expliqué vouloir préserver sa vie privée.