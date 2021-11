Tir mortel d'Alec Baldwin : un technicien de "Rust" hospitalisé après avoir été piqué par une araignée

Crédit : Sam Wasson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La malédiction Rust semble se poursuivre. Lundi, Sky News rapportait qu'un technicien du film se trouvait à l'hôpital, après avoir été piqué par une araignée venimeuse alors qu'il aidait à fermer le plateau. Le tournage avait été arrêté le 21 octobre à la suite de l'accident qui avait couté la vie à une cinéaste, après que l'acteur Alex Baldwin ait tiré un coup mortel.

L'opérateur, qui travaillait dans l'équipe lumière, risquerait même de perdre son bras. Sa page de soutien, créée début novembre, indique qu'il a "subi plusieurs interventions chirurgicales" et que "les médecins font de leur mieux pour arrêter l'infection et essayer de sauver son bras de l'amputation". Avant son hospitalisation, il avait présenté des symptômes inquiétants, telle une nécrose du bras et une septicémie.

Ce nouvel incident vient plomber un peu plus la réputation de "tournage maudit" de Rust. Le 21 octobre, la directrice de la photographie de ce western Halyna Hutchins, avait été tué par un coup de feu tiré par l'acteur américain Alex Baldwin qui répétait une scène où il devait dégainer son revolver. L'arme lui avait été présentée comme "froide", c'est-à-dire inerte et inoffensive, alors qu'elle contenait une munition réelle.

L'enquête de police est toujours en cours et, si aucune arrestation n'a eu lieu, des poursuites pénales ne sont pas exclues si des responsabilités étaient établies. Alec Baldwin, qui est aussi producteur de "Rust", avait déploré cet "accident" qui avait selon lui "une chance sur mille milliards" de se produire. "Chaque tournage de cinéma ou de télévision qui utilise des armes à feu, factices ou non, devrait avoir sur le plateau un policier payé par la production pour s'assurer de la sécurité des armes", a-t-il assuré sur Twitter.