États-Unis : une voiture fonce dans une parade de Noël et fait plusieurs morts

Crédit : City of Waukesha / AFP

Des morts et plus de 20 blessés sont à déplorer, selon le chef de la police locale. Ce dimanche 21 novembre, un véhicule a foncé à pleine vitesse dans une foule rassemblée pour une parade de Noël dans les rues de Waukesha, dans le Wisconsin. Des adultes et des enfants sont actuellement hospitalisés.



Les faits se sont déroulé vers 16h30 heure locale (22h30 heure française) ce dimanche. Des centaines de personnes étaient rassemblées dans les rues de Waukesha pour regarder défiler la traditionnelle parade de Noël organisée chaque année dans la ville du Wisconsin, située au nord des États-Unis. Soudain, "un SUV rouge a fait irruption dans la parade de Noël que nous organisons en centre-ville", a précisé la police lors d'une conférence de presse.

Bilan de cet incident : "Plus de 20 personnes ont été blessées", a rapporté le chef de police, avant de déclaré "des morts", sans préciser le nombre. Des responsables locaux, quant à eux, assurent que 11 adultes et 12 enfants ont été hospitalisés. Un haut-représentant de la ville, présent lors de l'incident, a raconté la scène au Milwaukee Journal Sentinel : "J'ai entendu un grand choc et des cris assourdissants de personnes heurtées par le véhicule", a-t-il raconté.

Selon la police, le véhicule suspect a été retrouvé. "Une enquête est en cours", a-t-elle poursuivi, en ajoutant que les autorités avaient déjà identifié une personne.