Le démocrate Joe Biden a levé, pour la première fois depuis le début de la campagne, plus de fonds que Donald Trump

publié le 22/06/2020 à 20:19

C'est une première dans la course à la Maison Blanche 2020 : Joe Biden, le candidat démocrate, à l'élection présidentielle américaine du 3 novembre a levé plus de fonds que son rival républicain Donald Trump. Cela n'était pas arrivé depuis le début de la campagne, selon les médias US.

Les chiffres de la levée de fond du mois de mai ont été dévoilés ce dimanche 21 juin et ils sont en faveur du candidat démocrate de 77 ans. Ce dernier a récolté 80,8 millions de dollars tandis que de son coté Donald Trump en a récolté 74 millions, relate le New York Times.

Les 80,8 millions de dollars levé par la campagne électorale de Joe Biden sont également supérieur aux fonds levé par Barack Obama en mai 2012 (60 millions), et Hillary Clinton en mai 2016 (38 millions). Le mois de mai a également représenté le premier mois entier où Biden était l'unique candidat à l'investiture démocrate. En effet, le sénateur Bernie Sanders a suspendu sa campagne et soutient officiellement Joe Biden dans cette course.

Plus d'1 milliard de dollars pour Trump cet été ?

Bien que Joe Biden ait bénéficié de l'aide du parti démocrate ainsi que de ses gros donateurs, Donald Trump conserve son avance avec encore 265 millions de dollars récoltés pour sa campagne. De son côté, Joe Biden pâtit des dettes du parti démocrate et pouvait espérer fin mai utiliser seulement 118 millions de dollars. En tout, Donald Trump aura levé 817 millions de dollars. Selon le New York Times, le républicain serait en bonne voie pour dépasser les 1 milliard de dollars cet été.