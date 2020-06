publié le 30/06/2020 à 05:47

30/06/2020

La ville de Marseille va-t-elle vraiment basculer vers le vert ? Bien que Michèle Rubirola ait remporté largement l'élection dimanche 28 juin, le scrutin marseillais est particulier car il fonctionne par secteurs, comme à Paris et à Lyon. Et si l'alliance entre la gauche et les écologiste est arrivée en tête avec 10 points d'avance, il lui reste à gagner un "troisième" tour en s'assurant un majorité de conseiller municipaux.

Et dans ce contexte, une élue semble être la faiseuse de roi, il s'agît de Samia Ghali. La sénatrice, ancienne socialiste devenue indépendante, a été réélue dans son secteur, et va avoir le choix de faire pencher la balance.

"Son coeur restera à gauche, elle ne pourra pas trahir les électeurs de gauche", assure un habitant des quartiers où Samia Ghali a été élue. Pour le moment, c'est silence radio du côté de la sénatrice et de son équipe. Les tractations sont en cours.

