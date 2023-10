Plus de deux semaines après les attaques terroristes du Hamas sur le territoire israélien, Emmanuel Macron va se rendre à Tel-Aviv, mardi 24 octobre, a indiqué l'Élysée ce dimanche.

Cela faisait des jours que les diplomates français s'arrachaient les cheveux pour tenter d'organiser cette visite, avec un préalable de nombreuses fois répété par Emmanuel Macron : que ce voyage soit utile. En clair, qu'il ne se limite pas à un simple témoignage de soutien.

On ne connaît pas encore le programme exact du chef de l'État, mais son entourage a expliqué à RTL qu'il comportera plusieurs étapes, qu'il n'ira pas simplement en Israël, mais dans au moins un autre pays de la région. Vendredi soir, face à quelques journalistes, il a notamment salué le rôle majeur joué par le Qatar comme intermédiaire dans la libération de deux otages américaines, et alors que sept Français sont toujours portés disparus, dont au moins une femme retenue par le Hamas.

Autre potentielle étape : l'Égypte ou la Jordanie, qui tentent depuis le début du conflit, de jouer les médiateurs. Une chose est sûre, Emmanuel Macron n'aura pas d'autre choix que de s'inscrire dans des initiatives déjà existantes, d'autant plus après les visites de ses homologues américain, britannique, et surtout allemand, et ce, dès la semaine dernière.

