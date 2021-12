Nombre de pays ont décidé d'instaurer des mesures strictes face au Covid-19. Aux Pays-Bas, tout est mis en œuvre pour enrayer la 5e vague du coronavirus, et la propagation du nouveau variant Omicron. Depuis dimanche 19 décembre, le confinement a été instauré : une énième mise sous cloche qui rappelle de mauvais souvenirs aux résidents.

Avec deux de ses salariés, Louis, un restaurateur de Rotterdam, range sa terrasse de l'un de ses établissements. L'homme possède cinq restaurants aujourd'hui tous fermés depuis ce lundi matin. "On ne l'a pas vu venir. On est sonné, c'est allé vite et on ne réalise pas qu'on ferme nos portes à nouveau", déplore Louis.

Le gouvernement a par ailleurs décidé d'imposer à tous la règle de la bulle familiale : chaque foyer pourra recevoir quatre personnes maximum, dont deux venant de l'extérieur, entre le 24 et le 26 décembre. Une mesure que ne respectera pas Carloff, prof de sport. "Nous allons ignorer ces règles et nous retrouver en famille parce qu'on va peut-être être confiné un mois ou deux et on ne pourra pas voir nos proches", explique-t-il.

Dimanche, le gouvernement a expliqué qu'il craignait que le variant Omicron devienne prioritaire d'ici fin janvier. Aux Pays-Bas, 74,4% de la population est vaccinée.

