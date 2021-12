Bonne nouvelle sur le front de l'épidémie. Le variant Omicron, qui ne cesse de faire parler de lui, s'avère sans doute moins dangereux qu'on ne le redoutait. Selon l'OMS, il est "fort improbable" que ce variant échappe totalement au vaccin. Il faut tout de même s'attendre à une petite perte d'efficacité mais on ne sait pas encore de combien. Les études des laboratoires sont toujours en cours.

Concernant les symptômes, le variant Omicron ne semble pas provoquer de formes plus graves. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, l'a expliqué ce mercredi 8 décembre, lors d'une audition au Sénat. "Pour l'instant, il n'y a aucun signe suggérant que ce variant est plus grave que les autres variants. Il semble donc d'une gravité comparable à ce qui était observé jusqu'à maintenant", assure l'épidémiologiste. "Il semblerait même qu'il entraîne une forme clinique un peu différente, avec moins d'atteinte respiratoire et des atteintes plus globales".

En Afrique australe, les médecins évoquent des symptômes plus légers. "Il faut quand même rester prudent", avertit le Conseil scientifique car là-bas la population reste très jeune et donc moins sujette à des formes graves. Il faut donc observer comment cette mutation se comporte en Europe avant d'affirmer avec certitude qu'elle est moins dangereuse.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - L'épidémie de Covid-19 se déploie à grande vitesse chez les plus jeunes. En Alsace, de plus en plus de mineurs touchés par le virus commencent à arriver à l'hôpital, parfois même des enfants en très bas âge.

Économie - La France va connaître une croissance record, à hauteur de 6,7%. "Le plus haut chiffre de croissance depuis 50 ans", selon le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau.

Foie Gras - Les restaurants lyonnais se soulèvent contre la décision de la mairie de bannir le foie gras des réceptions officielles.