Pays-Bas : le gouvernement annonce un confinement pour les fêtes de fin d’année

Les Pays-Bas seront placés dès dimanche 19 décembre en "confinement", pour la période des fêtes de Noël, afin de tenter d'enrayer une forte augmentation des cas du variant Omicron, a annoncé samedi le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

"Je suis ici ce soir d'humeur sombre. Pour le résumer en une phrase, les Pays-Bas vont retourner au confinement à partir de demain", a déclaré Mark Rutte au cours d'une conférence de presse télévisée.

Cette mesure se terminera le 14 janvier au plus tôt. "Les musées, théâtres, cinémas et salles de concert seront fermés, de même que le secteur de la restauration et de l'événementiel. Les funérailles et les mariages seront possibles sous certaines conditions" a également annoncé le Premier ministre.

Le taux d'incidence dans le pays est actuellement de 655 dans le pays selon les chiffres du RIVM, qui collecte les données de santé locales. Près de 75 % de la population possède également un schéma vaccinal complet, selon les données du site Our World Data.