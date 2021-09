Alors que le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption depuis dimanche 19 septembre, des milliers de personnes ont été évacuées par les autorités. Sur l'île espagnole de La Palma, cette violente éruption a libéré des coulées de lave et a dégagé une grande quantité de dioxyde de soufre et de cendres. Ce week-end, ce nuage survolera la France. D'après les dernières images satellites, ces particules sont actuellement au-dessus du Massif Central.

Selon la directrice de recherches au CNRS, Cathy Clerbaux, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. "Sur les cartes, (...) on voit un petit panache de fumée". Il s'agit de dioxyde de soufre qui provient de l'éruption volcanique, confirme la scientifique. Or, les concentrations sont "assez faibles" et se situent à une altitude élevée, entre 3 et 5 kilomètres. Ce panache ne représente donc aucun danger pour la santé.

Vendredi, l'éruption du volcan Cumbre Vieja a poussé les autorités à annuler plusieurs vols. Le gouvernement espagnol a annoncé qu'il déclarera La Palma "zone touchée par une catastrophe" naturelle mardi prochain en Conseil des ministres.

