Les infos de 18h - La Martinique à l'arrêt avant l'arrivée de la tempête Bret

La Martinique est à l'arrêt ce jeudi 22 juin. La vigilance rouge cyclone à l'approche de Bret, une tempête tropicale, est entrée en vigueur à midi heures locales (18h à Paris). Selon les consignes, les commerces et les entreprises ont baissé le rideau. Tous les travailleurs ont pris la route pour rejoindre leur domicile, avec pour certains un arrêt par les stations services et les supermarchés. L'aéroport Aimé-Césaire va lui aussi fermer ses pistes, tandis que deux avions en provenance de Paris ont dû faire demi-tour. Ce jeudi matin, les écoles et les universités sont aussi restées fermées et des habitants ont procédé à des élagages de dernière minute, ou consolidé des fenêtres.

Un lieu de repli a été installé dans la commune de Rivière-Pilote, très sujette aux inondations. "On y trouve des lits, draps, de l'eau, des trousses de première urgence et de l'alimentation. Les gens nous alertent du niveau de la rivière par un réseau d'alerte. Nous avons un PC sécurité qui nous permet d'intervenir dans tous les quartiers", explique le maire de la ville, Jean-François Beaunol.

Le pic de la tempête Bret est attendu dans la soirée sur place (dans la nuit de jeudi à vendredi en Métropole), avec des rafales de 110 km/h et jusqu'à 150 km/h par endroits. La mer devrait même se creuser jusqu'à 6 mètres dans le canal de Sainte-Lucie, au sud de la Martinique. L'île de Sainte-Lucie se trouve au centre de la trajectoire de la tempête Bret, selon les dernières prévisions.

