Brésil : au moins 36 morts après le passage d'une tempête

Une forte tempête accompagnée de précipitations "record" a fait au moins 36 morts dans plusieurs localités côtières de l'État de Sao Paulo au Brésil pendant le week-end du Carnaval, où le bilan risque de s'alourdir, ont indiqué dimanche 19 février les autorités.

Jusqu'à présent, 35 décès ont été enregistrés dans la municipalité de Sao Sebastiao, située à environ 200 km de Sao Paulo, a déclaré le gouvernement local dans un communiqué publié dimanche. Plus au nord, dans la ville côtière d'Ubatuba, une petite fille est morte à la suite des fortes pluies, précisait le même communiqué. Malheureusement, nous allons avoir de nombreux autres décès", a indiqué le chef de la Défense Civile de l'État de Sao Paulo, Henguel Pereira, cité par le quotidien brésilien Folha de S.Paulo.

En outre, quelque 228 personnes ont été déplacées et 338 autres évacuées dans cette région du sud-est du pays, où l'état d'urgence a été décrété dans cinq municipalités.

Le nombre de personnes blessées et disparues n'a toutefois pas encore été précisé par les autorités, qui sont toujours à pied d'œuvre pour porter secours aux survivants. Le sauvetage d'un garçon de deux ans qui était couvert de boue et d'une femme enceinte en train d'accoucher a particulièrement été souligné par les autorités. Les équipes "poursuivent dans la nuit (de dimanche) et tôt (demain) matin les activités de recherche et de sauvetage", a ajouté le gouvernement de Sao Paulo.

Plus d'une centaine de pompiers s'activent encore sur ce terrain difficile d'accès, à l'aide de véhicules et de sept hélicoptères, a indiqué le gouvernement de Sao Paulo. En outre, l'armée brésilienne a également été mobilisée, ainsi que deux avions militaires. Des groupes spécialisés de la Défense Civile ont également été déployés sur les lieux pour renforcer le dispositif de sauvetage.

