Tempête tropicale Bret : la Martinique placée en vigilance rouge cyclone

La Martinique passera en vigilance rouge cyclone ce jeudi 22 juin à midi heure locale (18h00 à Paris) à l'approche de la tempête tropicale Bret, qui devrait toucher terre en fin d'après-midi, a annoncé la préfecture. "L'activité économique s'arrêtera" dès l'entrée en vigueur de la vigilance rouge, a prévenu la préfecture dans un communiqué. Les entreprises sont invitées à libérer leurs salariés, les transports seront totalement interrompus et toutes les sorties en mer interdites.

La tempête Bret a montré des signes de renforcement dans la nuit de mercredi à jeudi avec "des vents moyens qui sont passés de 100 à 110 km/h", a précisé Météo-France dans son bulletin cyclonique jeudi matin. "Située à 561 km à l'est de la Martinique ce jeudi matin, la forte tempête tropicale fait route vers l'Ouest à la vitesse de 24 km/h. Son centre devrait traverser les Petites Antilles entre la Martinique et l'île de Sainte-Lucie, sa voisine du Sud", estime Météo-France. L'île française se retrouverait alors exposée à la partie la plus active du système cyclonique.



Des rafales jusqu'à 150 km/h attendues

Selon les prévisions, le vent commencera à se renforcer à partir de jeudi après-midi. Au pic de l'événement, il soufflera en moyenne de 60 à 70 km/h sur la moitié nord de l'île et de 70 à 90 km/h sur sa moitié sud. Les rafales pourront atteindre 100 à 120 km/h et localement jusqu'à 150 km/h sur les zones les plus exposées. Des cumuls de pluie supérieurs à 100 mm sont attendus, pouvant atteindre "200 mm localement", selon Météo-France. Une houle cyclonique générant des vagues de 6 mètres dans le canal de Sainte-Lucie accompagnera le passage du phénomène.

Dès mercredi, le rectorat a ordonné à tous les établissements scolaires de l'île de ne pas accueillir d'élèves jeudi. Les transports maritimes côtiers et inter-îles ont également été suspendus. La Collectivité territoriale de Martinique a déclenché son Plan d'intervention des services techniques (PISTe) dès l'annonce de la vigilance orange cyclone mercredi.



