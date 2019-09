Morbihan : les secours découvrent un squelette au pied de son lit

publié le 23/09/2019 à 17:28

Une découverte macabre. Dans la journée du vendredi 20 septembre, un riverain a fait appel aux sapeurs-pompiers pour faire ouvrir l'appartement de son voisin, âgé d'une soixantaine d'années, qui ne donnait plus de ses nouvelles depuis plus d'un an.

Selon Ouest-France, les soldats du feu, accompagnés de la police municipale et la gendarmerie, sont donc intervenus dans cet immeuble en pierre de la rue Réhumpol, à Ploërmel dans le Morbihan, sur le site du futur lycée public. "Lorsque nous avons fait le tour de la copropriété pour une histoire de canalisation cassée à cause de travaux, j'ai demandé au propriétaire s'il avait des nouvelles de Jean-Claude, le locataire situé au premier étage. Il m'a dit qu'il recevait bien les virements du loyer mais c'est tout", témoigne un habitant.

C'est au moment de l'ouverture de la porte que les secours ont découvert, dans la chambre, au pied du lit, un squelette gisant dans un appartement insalubre avec le chauffage allumé. "Je savais qu'il ne voyait pas grand-monde, qu'il était souvent seul. Il devait être suivi en hôpital de jour. Mais là, c'est vraiment le drame de la solitude", explique un voisin. Aucune autopsie du corps ne sera pratiquée. Selon le rapport du médecin légiste, il s'agit bien du locataire décédé il y a environ un an.