publié le 23/09/2019

"Le glacier du Pitzta, c'est le domaine où s'entraînent les équipes nationales de ski alpin", vante le site internet de la station de ski. Mais à quel coût pour ce glacier dans la vallée autrichienne ?

Les pelleteuses ont commencé à s'activer sur ce glacier à plus de 3.000 mètres d'altitude, rapporte la revue spécialisée Montagne Magazine. Un chantier qui attire l'attention de WWF qui a publié des photos début septembre et craint un écocide.

Pourquoi ? La station de ski envisage de fusionner les glaciers Pitztal et Ötetal, selon l'association WWF, soit un projet de nivellement de 64 hectares du glacier (90 terrains de football environ) et le retrait de 1,6 hectare de glace. Pourquoi ? Doper le tourisme hivernal et former quelques pistes de ski supplémentaires.

À l'heure actuelle, le projet n'a toujours pas été validé, l'association de protection de l'environnement associé avec les Amis de la nature, craignent que la station commence les travaux malgré un manque d'autorisations. Ces deux associations avaient, en effet, émis un avis défavorable au projet le 24 juin.

Dimanche 22 septembre, une "marche funèbre" a eu lieu en Suisse pour commémorer la disparition d'un autre glacier, le Pizol, qui s'est évaporé à cause du réchauffement climatique.

Neue @wwfaustria-Bilder zeigen den Ausbauwahn des Wintertourismus mit Großbaustellen auf über 3.000 Metern Höhe. Wir fordern einen umfassenden Gletscherschutz ohne Ausnahmen! Weitere Infos gibt es hier > https://t.co/ftPTbYilIt #Gletschersterben #Tirol #Pitztal #SeelederAlpen pic.twitter.com/5S3WHPBDMT — WWF Austria (@wwfaustria) September 2, 2019