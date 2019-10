publié le 11/10/2019 à 18:35

Une nouvelle attaque en Angleterre. Un homme a blessé cinq personnes au couteau dans un centre commercial de Manchester en fin de matinée ce vendredi 11 octobre. Le suspect d'une quarantaine d'années a été interpellé pour terrorisme. Il aurait agi seul et ses motivations restent pour l'heure inconnues.

L'homme était dans la galerie commerçante lorsqu'il a commencé à attaquer les passants au hasard avec un grand couteau. Une maman qui se promenait avec son fils s'est confiée à la BBC : "J'ai entendu des cris puis j'ai vu des gens courir dans tous les sens et des agents de sécurité charger. Mon fils était juste devant le magasin. Je l'ai tiré à l'intérieur et on a pu s'enfermer dans la boutique", relate-t-elle.

Deux policiers non-armés ont tenté de confronter l'individu. Il a essayé de les poursuivre pendant qu'ils appelaient des renforts et d'attaquer les passants. Il a finalement été maîtrisé et arrêté juste à l'extérieur du centre commercial. La cellule antiterroriste de Manchester est chargée de l'enquête.

Le shopping center où l'attaque s'est déroulée est toujours fermé, gardé par des policiers. Ils laissent uniquement entrer les personnes qui se trouvaient à l'intérieur ce matin et qui ont dû laisser leurs affaires au moment de l'évacuation en urgence.

À écouter également dans ce journal

Incendie à Rouen - Trois ministres se sont déplacés ce matin à Rouen pour installer un "comité pour la transparence et le dialogue". On estime que l'incendie a causé aux agriculteurs un préjudice global estimé entre 40 et 50 millions d'euros.

Renault - Le directeur général Thierry Bolloré a été évincé ce matin au cours d'un conseil d'administration. Le dauphin de Carlos Ghosn a été révoqué et remplacé par l'actuelle directrice financière, Clotilde Delbosse.

Prix Nobel de la Paix - Il a été attribué ce vendredi 11 octobre au Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, artisan d'une réconciliation spectaculaire entre son pays et l’Érythrée voisine.

Football - Les Bleus vont disputer un match charnière dans leur campagne éliminatoire vers l'Euro 2020 face à l'Islande, ce soir à 20h45 à Reykjavík. Match à suivre en direct sur RTL et dès 19h30.