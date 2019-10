publié le 11/10/2019 à 03:47

Volodymyr Zelensky a explosé le record jusque-là détenu par le président bélarusse Alexandre Loukachenko. Lui avait tenu une conférence de presse pendant plus de sept heures. Mais le président ukrainien a fait bien plus fort : ce jeudi 10 octobre, il a échangé avec des journalistes pendant plus de douze heures !

Presque huit heures après le début de la conférence de presse, qui s'est tenue dans un espace de restauration branché du centre de Kiev, un représentant de l'Agence nationale ukrainienne des records s'était levé pour annoncer le record, qui n'a pas encore été confirmé par un organisme international. L'ancien acteur populaire élu en avril dernier a alors réagi en manifestant sa surprise, affirmant qu'il était une personne "modeste" et qu'il détestait les célébrations.

Pendant plus de douze heures donc, plusieurs centaines de journalistes ukrainiens et étrangers ont défilé à tour de rôle pour approcher Volodymyr Zelensky autour d'une table, dans ce Food Market qui sert des burgers et des pizzas. Le président ukrainien a abordé plusieurs sujets comme le conflit dans l'est de l'Ukraine, les relations avec la Russie ou sa conversation téléphonique avec le président américain Donald Trump, dont la révélation a valu à ce dernier d'être sous la menace d'une procédure de destitution initiée par les démocrates.

Le président ukrainien a confié aux médias qu'il avait reçu des piqûres pour renforcer ses cordes vocales avant cette conférence de presse marathon.