publié le 06/10/2019 à 02:25

L'entreprise Normandie Logistique, dans laquelle plus de 4.000 tonnes de produits Lubrizol ont brûlé, assure qu'il n'y a aucun danger. Néanmoins, de nombreuses incertitudes planent toujours sur l'incendie qui s'est produit à Rouen la nuit du 26 septembre 2019.

"Lubrizol est un de nos clients, c'est logique que nous ayons ses produits chez nous. Des produits qui ne sont ni dangereux, ni toxiques, mais inflammables", assure le service de communication de Normandie Logistique au site d'informations France Bleu. "Cela n'a aucun sens. Tous les produits chimiques sont dangereux, même les plus simples, si on les brûle, et qu'ils sont mélangés", a réagi Gérald Le Corre, responsable CGT de la Seine-Maritime.

L'entreprise indique également ne pas connaître de quels produits il s'agissait. Là encore, "impossible qu'une entreprise ne sache pas ce qui entre et ce qui sort de son entrepôt", s'insurge le syndicaliste.

Pour la société, avoir ces produits au sein de son entrepôt ne justifiait pas un classement Seveso, ni une sécurité particulière. "Ce ne sont que des matières premières que stocke Normandie Logistique", affirme-t-elle. Mais la préfecture a déclare l'inverse, indiquant qu'elle abritait des produits finis.

Pour faire toute la lumière sur cet accident, une mission d'information va être créée à l'Assemblée nationale et une enquête administrative et judiciaire ont également été ouvertes.