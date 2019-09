publié le 07/09/2019 à 12:54

Scandale en Italie. Un journaliste de RAI a perdu son sang frois en invitant, dans un message publié sur Facebook, Matteo Salvini, le chef de la Ligue à se suicider. "Tu t’es pendu tout seul. Tu vas perdre 20 à 25% d’intention de vote, tu le sais ? Que vas-tu faire ? Tu ne sais rien faire, tu n’as pas un siège de député européen, tu as perdu le poste de ministre", écrit dans un premier temps Fabio Sanfilippo.

Visant directement Matteo Salvini, le journaliste fait référence à la décision du souverainiste, en août dernier, de faire chuter le gouvernement et l’alliance de la Ligue avec le Mouvement 5 Étoiles. Et selon le quotidien La Repubblica qui a révélé le poste insultant, supprimé depuis, Fabio Sanfilippo a poursuivi : "C’est vrai que tu es au parlement, mais avec la vie que tu avais l’habitude de mener, d’ici six mois tu vas te tirer dessus mon ennemi".

Malgré la crise politique au sommet de l’État qui agite l’Italie depuis plusieurs mois, les opposants politiques de Salvini lui ont apporté tout leur soutien. "Ces attaques contre Salvini sont graves et inacceptables", s’est insurgé le député PD, Michele Anzaldi, principal opposant du sénateur. L’ex-chef du gouvernement, Matteo Renzi a quant à lui, déplorer qu’un journaliste "payé avec l’argent des Italiens" se soit permis de telles injures. La radio publique a annoncé l’ouverture d’une enquête.