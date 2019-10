et AFP

publié le 19/10/2019 à 16:20

Nouveau coup dur pour Boris Johnson. Alors que les députés britanniques devaient voter le nouvel accord de Brexit trouvé par Londres et Bruxelles, ce samedi 19 octobre, ils ont finalement repoussé leur décision, relançant l'incertitude à 12 jours seulement de la date prévue du divorce.

Plus tôt dans la journée, Boris Johnson avait enjoint aux députés d'adopter sans délai l'accord de Brexit, arguant que l'accord était "la meilleure solution possible". Le Premier ministre britannique avait indiqué que le texte permettrait de réunir à nouveau le pays, très divisé sur le Brexit depuis son vote par référendum en 2016. "Adoptons un accord qui puisse guérir ce pays", a-t-il lancé dans une ambiance électrique à la Chambre des communes, réunie un samedi pour la première fois depuis 37 ans.

Cette décision du Parlement contraint ainsi le Premier ministre à demander aux Européens un nouveau report du divorce. L'amendement en ce sens, déposé par le député Oliver Letwin, a été approuvé à 322 voix pour et 306 voix contre. Pour ses partisans, il vise à donner plus de temps aux députés pour débattre de l'accord dans ses détails sans risquer un "no deal" le 31 octobre s'ils n'ont pas fini. "Je ne négocierai pas de report avec l'UE", a immédiatement déclaré Boris Johnson dans la foulée de la décision du Parlement.