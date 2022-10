Guerre en Ukraine : ce que l'on sait des bombardements de ce lundi

Est-ce déjà la réponse russe à l'attaque du pont de Crimée ce samedi 8 octobre ? L'Ukraine est le théâtre de nouveaux bombardements ce lundi 10 octobre. Plusieurs villes dont Kiev ont été touchées. Selon un premier bilan annoncé par la police ukrainienne, au moins 5 personnes ont été tuées et 12 autres blessées. Sur Facebook, la police a précisé que "la plupart" des bombardements ont eu lieu "dans le centre de la capitale" ukrainienne.

À ce stade lundi matin, l'armée ukrainienne affirme que la Russie a lancé 75 missiles sur l'Ukraine, dont "41 ont été abattus par notre défense aérienne", explique le commandant en chef ukrainien, Valeriï Zaloujniï sur Telegram. De son côté, Volodymyr Zelensky a déclaré que cette série de bombardements vise l'infrastructure énergétique ukrainienne. Le président ukrainien fait également état d'attaques avec des drones iraniens. "Ils veulent la panique et le chaos, ils veulent détruire le système énergétique", a-t-il dit dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux

Outre la capitale, des frappes ont notamment été rapportées à Lviv, dans l'ouest, très loin de la ligne de front, où des coupures d'électricité et d'eau chaude ont été recensées, ainsi qu'à Dnipro (centre) et Zaporijjia (sud). "Ils essaient de nous détruire tous, de nous effacer de la surface de la Terre", a réagi Volodymyr Zelensky sur les réseaux sociaux. À Kiev, l'AFP a vu de nombreuses ambulances dans le centre-ville se diriger vers les lieux où trois fortes explosions ont été entendues vers 08h15 heure locale, suivies d'autres. De gros panaches de fumée noire étaient visibles.

Un lien avec l'explosion du pont de Crimée ?

Cette série de bombardements intervient deux jours après l'explosion qui a partiellement détruit le pont de Crimée reliant la Russie à la péninsule annexée. Dimanche, Vladimir Poutine a accusé Kiev d'avoir organisé un "acte terroriste". "Les auteurs, les exécutants et les commanditaires sont les services secrets ukrainiens", a-t-il assuré. Kiev n'a ni confirmé ni démenti son implication. Ce lundi, Vladimir Poutine doit convoquer son conseil de sécurité qui rassemble les principaux ministres, responsables politiques et représentants des services de sécurité et de l'armée russes.

