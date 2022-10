En région parisienne, certaines stations-services ont réussi, ce samedi 8 octobre au matin, à remplir leurs cuves de carburants. C'est notamment le cas de celle de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, livrée cette nuit. "On va mettre le plein à 100% et pouvoir faire 800 km", se réjouit Alexandre qui roulait sur la réserve. "On est très heureux, on revit mais pour combien de temps ?" Pour l'occasion, le personnel a été mobilisé. "Mon patron m'a prévenu, m'a dit d'être prêt mentalement", assure Nathan, à la caisse de la station-service.

Mais cette accalmie ne va pas forcément durer très longtemps. Le gouvernement estime qu'il n'y aura probablement pas de retour à la normale avant mardi, voire mercredi. Dans certaines régions, la situation est encore particulièrement tendue avec 40% des stations en rupture de stock totale ou partielle. Sur l'application essence and co, qui répertorie les stations-services, c'est toujours la couleur rouge qui prédomine en Île-de-France. Cela signifie que dans ces stations, il n'y a plus une seule goutte de carburant. Il faut alors miser sur les grands axes, comme les autoroutes, pour avoir plus de chance de faire le plein.

À regarder Une file d'attente devant une station à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine) 00:00:08

Dans le Nord du pays, la situation est toujours très tendue : un peu moins de la moitié des stations manquent au moins d'un carburant et certaines sont toujours fermées ce matin. Dans le Sud, la situation semble s'améliorer mais reste mitigée. Autour de la ville de Tours, la majorité des stations sont à sec. Si l'on descend un peu plus vers Montpellier, de nombreuses stations semblent avoir été réapprovisionnées samedi matin.

