Kidnapping du bébé Lindbergh : un crime qui indigna l'Amérique

publié le 26/05/2020 à 21:01

Charles Lindbergh était l’une des personnalités les plus admirées dans le monde, depuis son exploit aérien des 20 et 21 mai 1927 : en vol solitaire à bord de son avion « Spirit of Saint Louis », il avait rallié New-York à Paris en 33h30. Accueilli comme le premier héros des temps modernes par une foule immenses à l’aéroport du Bourget, il avait à peine 25 ans !



Le 1er mars 1932 dans la soirée, Lindbergh entend du bruit dans le parc de sa propriété du New Jersey. Il sort. Tout est calme. Mais comme c’est le jour de congé de la nurse du petit Charles Junior, il fait le tour des pièces de la maison. Lorsqu’il entre dans la chambre du bébé. Le petit lit est vide. L’enfant a disparu. La fenêtre est grande ouverte. Une échelle a été dressé contre la façade. C’est par là que les ravisseurs se sont introduits dans la chambre et ils sont repartis par le même chemin.



Posée sur un radiateur, Lindbergh aperçoit une enveloppe. A l’intérieur un message rédigé en mauvais anglais, bourré de fautes d’orthographe. On lui demande 50.000$, une somme énorme, s’il veut revoir son fils vivant… L’enquête aboutira à l’arrestation d’un charpentier d’origine allemande, Bruno Hauptmann qui sera condamné à mort à l’issue d’un procès suivi par la presse mondiale comme « le procès du siècle ». Mais l’homme exécuté sur la chaise électrique était-il le bon coupable ? La question se pose encore aujourd’hui !



C’est cette histoire terrible que nous vous racontons dans ce podcast, avec les invités de "L’heure du crime".



Nos invités

Bernard Marck, auteur du livre « Lindbergh, l’ange noir » aux éditions de l’Archipel.

Jean-Pierre Otelli, pilote professionnel et directeur de la maison d'édition JPO.

