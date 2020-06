Les infos de 12h30 - Municipales à Paris : Villani maintient le suspense

et Pauline De Saint-Rémy

publié le 01/06/2020 à 13:38

Les listes pour le second tour des élections municipales devront être déposées avant ce mardi 18 heures. À Paris, en toute logique, Anne Hidalgo devrait s'allier aux Écologistes, mais que va-t-il se passer du côté de LaREM ? Agnès Buzyn va-t-elle bénéficier du soutien de Cédric Villani ?

Jusqu'au bout le mathématicien va jouer la carte du suspense, il faut dire qu'il ne lui reste guère que celle-là. Pour mémoire, sur les 17 arrondissements parisiens, les listes de Cédric Villani n'ont franchi la barre de qualification pour le second tour, que dans un seul, le sien (le XIVe).

S'il ne fusionne avec personne, il ne sera en capacité de se maintenir que dans ce XIVe arrondissement. Alors quel intérêt de siéger au Conseil de Paris sans appartenir à un groupe ? Voilà une question qu'il se pose. Ses négociations avec la maire de Paris Anne Hidalgo sont vraisemblablement au point mort. Du côté de chez Agnès Buzyn on ne veut donc pas perdre espoir de ramener le candidat rebelle au bercail, qui pourrait leur permettre de sauver l'honneur.

