Visite du pape François à Marseille : le programme détaillé

Journées intenses pour le pape ce week-end à Marseille. À 86 ans, le souverain pontife est attendu dans la cité phocéenne à l'occasion d'un "pèlerinage méditerranéen", plutôt que d'un "voyage officiel", dix ans après son premier voyage à Lampedusa, île frappée ces jours-ci par un afflux migratoire difficile à gérer.

Le pape François viendra conclure les Rencontres méditerranéennes, auxquelles participeront une soixantaine de représentants d'églises des cinq rives de la Méditerranée. De Lampedusa, il y a dix ans, à Marseille samedi 23 septembre, le pape a voyagé à Tirana, Sarajevo, Lesbos, Le Caire, Jérusalem, Chypre, Rabat, Naples et Malte pour passer un message d'espérance autour de la Méditerranée, "mer du métissage".

Selon La Provence, il sera accueilli vendredi 22 septembre par Élisabeth Borne vers 16h15 à l'aéroport de Marignane. Il commencera, à 17h15, par une prière mariale à Notre-Dame-de-la-Garde, où il sera accueilli par le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille qui a beaucoup œuvré pour que cette journée particulière puisse avoir lieu. Le pape priera en silence devant la Vierge et prononcera une salutation.

Un moment de recueillement pour les personnes perdues en mer

Sa première journée s'achèvera par un moment de recueillement auprès du mémorial dédié aux marins et aux migrants perdus en mer durant lequel il prendra la parole et déposera une couronne aux côtés d'un jeune migrant devant la stèle du mémorial. La question migratoire est centrale pour le pape François, elle est au cœur de cette visite et de ses voyages autour de la Méditerranée depuis 2013. Dans la soirée et pour la nuit, il sera reçu à l'archevêché de Marseille.

Samedi, le pape commencera la journée par des rencontres privées avec des personnes précaires dans le quartier de Saint-Mauront à 8h45 avant d'assister, dès 10h, à la séance de clôture des Rencontres méditerranéennes où il prononcera un discours devant 900 personnes (parmi lesquelles Emmanuel et Brigitte Macron, ainsi que le maire de Marseille Benoît Payan) dans l'amphithéâtre du Palais du Pharo.

La première messe du pape François en France

Le pape rencontrera, à 11h30, le chef de l'État, Emmanuel Macron lors d'un entretien privé au cours duquel pourraient être abordées des questions épineuses comme les lois à venir sur la fin de vie et sur l'immigration. Les fidèles pourront se rendre au stade Vélodrome à partir de 13 heures tandis que le pape, à bord de sa papamobile, déambulera sur l'avenue du Prado à partir de 15h30.

Point d'orgue de cette visite, la messe en l'honneur de la