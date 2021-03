publié le 25/03/2021 à 16:53

Bertrand Tavernier était un amoureux passionné du cinéma, ou plutôt des cinémas... Il l’a prouvé en explorant tous les genres au long de ses 55 ans de carrière et de ses 25 films... Le premier en 1974, L’horloger de St Paul est un drame intime entre un père, Philippe Noiret, et son fils accusé de meurtre, chacun apprenant enfin à se connaitre avant qu’il ne soit trop tard...

Tavernier, dont nous avons appris la disparition ce jeudi 25 mars 2021, a tourné cinq fois avec Noiret ,comme en 1976 dans un pamphlet sur la violence, la folie et la justice dans lequel on retrouve aussi un hallucinant Michel Galabru : Le juge et l’assassin. On retrouve Philippe Noiret encore et toujours en gradé de 14-18 pour une fresque militaire contre l’inhumanité, l’absurdité et la cruauté de la guerre : La vie et rien d’autre en 1989.

Mais Bertrand Tavernier aimait aussi les drames sensibles et cultivait l’espoir de lendemains meilleurs comme dans Holy Lola, une merveille sur l’adoption à l’étranger avec Isabelle Carré et Jacques Gamblin en 2004...

> "Holy Lola" Bertrand Tavernier

C’était enfin un cinéaste amusé par le comique souvent involontaire de la vie et l’illusion grotesque du pouvoir : exemple en 2013 dans son dernier film Quai d’Orsay où Thierry Lhermitte incarne un ministre des Affaires étrangères plus "villepinesque" que l’original...

> Quai d'Orsay - Bande-annonce officielle

Bertrand Tavernier vivait le cinéma, pensait cinéma et il était aussi le cinéma pour en avoir épousé tous les contours : critique, attaché de presse, scénariste, producteur et bien sur réalisateur... Ses 25 films et ses documentaires montrent la richesse et la diversité de l’inspiration de Tavernier.