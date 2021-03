Islande : ce que l’on sait de l’éruption volcanique du Fagradalsfjall

publié le 25/03/2021 à 15:53

Le flot de lave assez faible qui coule depuis vendredi 19 mars au soir, égaye des milliers de curieux venus admirer ce spectacle inédit. L'accès est néanmoins bloqué lorsque les gaz toxiques sont en excès ou en raison des conditions météo. Ici, le magma sort selon les calculs préliminaires à près de 1.190 degrés. Et certains tentent même d'y faire griller des saucisses, du bacon ou des marshmallows, mais la température n'est pas toujours facile à maîtriser.

Du jamais vu depuis le XIIIe siècle

L'Islande est connu pour être la zone volcanique la plus vaste et la plus active d'Europe. Néanmoins, il faut remonter au XIIIe siècle pour que la lave coule dans la péninsule de Reykjanes. Endormi depuis plus de huit siècles, ce réveil volcanique peut signifier une nouvelle période d'activité pendant des décennies ou plus, .

À une dizaine de kilomètres de la petite ville la plus proche, le port de pêche de Grindavik, le site de l'éruption dans la vallée de Geldingadalur devient chaque jour plus impressionnant. Les jours passants, le magma incandescent en retombant forme des monticules de lave refroidie et créant deux petits cratères appelés cônes de projection, dont le plus haut atteint 20 mètres. Le site, déjà visité par des milliers de personnes, est relativement sûr.