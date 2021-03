publié le 25/03/2021 à 15:12

Hospitalisée la veille pour se soigner de la Covid-19, Roselyne Bachelot a indiqué ce jeudi 25 mars, qu'elle était sous "oxygénothérapie renforcée". Quel est ce traitement dont bénéficie la ministre de la Culture ?

Il s'agit comme son nom l'indique, d'un apport artificiel en oxygène, qui peut s'avérer utile pour les patients atteints de la Covid-19, qui souffrent d’une insuffisance respiratoire, afin de maintenir un taux normal d'oxygène dans le sang. L'oxygène est ainsi délivré par les voies respiratoires, avec un masque ou une sonde nasale relié à un caisson.

L'objectif est de "maintenir une saturation sanguine en oxygène chez le patient à plus de 92%", expliquait la Haute Autorité de Santé (HAS) dans ses recommandations du mois de novembre. En avril dernier, le Premier ministre britannique Boris Johnson, malade pendant une quinzaine de jours, avait lui aussi été traité avec de l'oxygène en soins intensifs dans un hôpital à Londres.

Possible à domicile

Utilisée dans certain recours, l'oxygénothérapie peut même être pratiquée à domicile sur recommandation d'un médecin, dans une volonté de désengorger les hôpitaux. Mais cette pratique "doit être exceptionnelle" précisait la Haute Autorité de Santé (HAS). En effet, l'oxygénothérapie présente des risques et nécessite une surveillance et un encadrement spécifique.

"Notre objectif n'est pas d'inciter les médecins à placer tous les patients sous oxygène à domicile", assurait à RTL.fr Catherine Grenier (HAS). Le recours à l'oxygénothérapie se fait souvent chez des patients ayant déjà été hospitalisés et dont l'état permet un traitement un domicile.