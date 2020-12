publié le 24/12/2020 à 06:51

C'est le jour J : ce jeudi 24 décembre 2020 sonne le début de festivités de Noël particulières. Covid-19 oblige, des messes seront organisées dans des complexes sportifs et il faudra respecter scrupuleusement les gestes barrières à table. Léa, Parisienne rencontrée dans le quartier de l'Hôtel de Ville, achète ses derniers cadeaux de Noël et achève les préparatifs en vue du festin.

Habituée aux grandes tablées familiales, elle ne trinquera qu'avec trois autres proches jeudi soir. Toute sa famille compte en effet passer Noël auprès des grands-parents, mais par petits groupes répartis à des dates différentes. Mais Léa en est sûre : "Il y aura de la magie. Ça reste Noël."

La France a comptabilisé près de 15.000 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures, mais un taux de positivité en baisse, selon les chiffres des autorités sanitaires publiés mercredi soir. Le nombre de nouveaux cas quotidiens a oscillé entre 12.000 et 18.000 la semaine dernière. Il s'est élevé à 14.929 mercredi, contre 11.795 mardi.

À écouter également dans ce journal :

- Après deux jours d'interruption totale, des véhicules avec passagers ont tout doucement recommencé à débarquer sur le port de Calais en provenance de Douvres, mais les rotations des ferrys étaient en dents de scie à cause des difficultés outre-Manche. Après une timide reprise le matin, puis un arrêt du trafic dans l'après-midi, les ferrys ont de nouveau pris la mer depuis et vers Calais en début de soirée, mais peu de véhicules descendaient des bateaux, peu remplis.

- Brexit : après dix mois de négociations harassantes, l'Union européenne et le Royaume-Uni semblaient proches de conclure un accord historique sur leur future relation commerciale, évitant in extremis un "no deal" à seulement huit jours de la rupture définitive. Selon une source gouvernementale française, les Britanniques ont consenti "d'énormes concessions", en particulier sur la pêche, ultime point d'achoppement des discussions.

- Football : Lyon finit l'année leader. Implacable contre Nantes (3-0), l'OL passera les fêtes en tête de la Ligue 1 juste devant Lille, tombeur de Montpellier (3-2), et le Paris SG, vainqueur 4-0 de Strasbourg. Après un automne terne, les Rennais ont retrouvé la lumière: ils ont scellé un quatrième succès de rang mercredi soir contre Metz (1-0), s'installant à la quatrième place du classement avec 31 points. Désillusions pour Marseille, refroidi à Angers (2-1), et Nîmes, nouvelle lanterne rouge.