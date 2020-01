publié le 28/01/2020 à 13:14

Se retrouver mariée de force avec son violeur, c'est le risque dénoncé par les associations de défense des droits des femmes en Turquie. Le gouvernement est tenté d'offrir l'amnistie totale aux hommes condamnés pour avoir eu des relations sexuelles avec des jeunes filles mineures de moins de 15 ans s'ils acceptent de se marier avec elles.

Pour une des militantes féministes contre le projet de loi, c'est une faveur faite aux violeurs d'enfants. "Dans certaines régions, les femmes sont sous une pression énorme, n'ont pas leur mot à dire, explique-t-elle. Si leur père décide de les marier pour une question d'honneur, elles seront mariées."

Un avocat, défenseur du projet estime que la loi actuelle, qui condamne le mariage avec des enfants, va à l'encontre des pratiques actuelles de la société. "Si votre voisin vous dénonce parce que vous avez marié votre fille de 13 ou 14 ans, le marié sera condamné. Ce que la société considère comme normal, la loi considère que c'est illégal."

L'opposition dénonce ce projet. Mais si la loi est portée devant le Parlement, elle a de grandes chances de passer car l'AKP, le parti conservateur, a la majorité.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - L'épidémie a fait 106 morts en Chine selon un dernier bilan. Les confinements se multiplient. Les pays étrangers organisent l'évacuation de leurs ressortissants qui vivent à Wuhan. En France, 500 à 1.000 personnes seront évacuées jeudi.

Bien-être animal - Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a annoncé ce mardi 28 janvier que la castration à vif des porcelets et le broyage des poussins mâles, deux pratiques très controversées utilisées dans l'élevage, seront interdits d'ici fin 2021.

Automobile - RTL vous le révélait ce matin, le carburant E85 affiche une croissance inédite, + 85% en 1 an. Plus de deux stations-service ouvrent chaque jour. À 69 centimes le litre à la pompe, on comprend l’intérêt des automobilistes.