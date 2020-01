publié le 25/01/2020 à 09:35

Les secouristes continuaient de chercher des survivants dans des bâtiments effondrés. Au moins 21 personnes ont été tuées vendredi 24 janvier et on compte plus d'un millier blessées dans un séisme de magnitude 6,8 qui a frappé l'est de la Turquie.

Au moins trente personnes étaient bloquées dans les décombres à la suite de cette violente secousse survenue vendredi soir dans le district de Sivrice, dans la province d'Elazig.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé que "toutes les mesures nécessaires" seraient prises pour venir en aide aux zones frappées par la secousse et qu'il avait dépêché plusieurs ministres sur place. "Avec toutes nos institutions, notamment l'AFAD et le Croissant rouge, nous nous tenons aux côtés de notre peuple", a-t-il tweeté.

Des salles de sports, des écoles et des bibliothèques ont ouvert leurs portes pour accueillir les personnes ayant fui leurs maisons après le séisme, selon les autorités. Aucune estimation du nombre d'habitants qui se trouvaient à l'intérieur des bâtiments effondrés n'était disponible dans l'immédiat.

La Turquie, située dans une des zones sismiques les plus actives du monde, est fréquemment touchée par des tremblements de terre. En 1999, un séisme de magnitude 7,4 avait frappé le nord-ouest du pays, faisant plus de 17.000 morts, dont un millier à Istanbul.

Le dernier puissant séisme à frapper la Turquie (7,1 sur l'échelle de Richter) s'est produit en 2011 dans la province de Van (est), faisant plus de 600 morts.