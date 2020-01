publié le 28/01/2020 à 10:40

Le biocarburant s'envole. Il séduit de plus en plus d'automobilistes. C'est un chiffre que vous dévoile ce mardi 28 janvier RTL. Les ventes ont bondi en 2019 de 85 %. Peu à peu, les distributeurs s'adaptent à la demande. Le carburant issu de l'agriculture est plus écologique, mais c'est surtout l'argument économique qui convainc.

C'est en rendant visite à son garagiste dans les Yvelines il y a quelques semaines qu'Antoine s'est laissé tenter. Les arguments du professionnel ont fait mouche. "Ce qui m'a fait basculer, c'est le coût, de 1.000 euros, pour la conversion, la gratuité de la carte grise et clairement une rentabilité. Sur un véhicule qui fait moins de 10.000 kilomètres à l'année, au bout d'une dizaine de pleins, on a remboursé l'installation."

Si la consommation de sa Renault Espace a augmenté de 15% avec l'E85, c'est rentable pour son véhicule qui affiche plus de 200.000 kilomètres au compteur. Antoine avoue avoir connu un grand moment de bonheur en passant pour la première fois à la pompe. À moins de 70 centimes le litre, ça redonne le sourire.



"J'ai eu la grande surprise en faisant le plein la semaine dernière de remettre pour 35 euros et de faire quasiment les 3/4 du plein pour 35 euros, explique Antoine. On a l'impression d'avoir volé le pompiste, mais on a bien fait le plein du véhicule et on a bien 800 kilomètres d'autonomie." Avec l'E85, son vieil Espace émet 50% de CO2 en moins.