À Kiev, tous les ressortissants Français encore sur place ont reçu ce 3 mars au matin le même message : quitter la ville, dès que possible. C'est peut-être la dernière opportunité possible avant que la ville ne soit encerclée. Cette fois, Bernard n'a pas hésité.

"Là, je fais la queue à une station essence avec un Français qui a une voiture et dès qu'on a fait le plein d'essence, on va vers la frontière roumaine", explique Bernard au micro de RTL. "J'ai pris ma décision parce que ça se sent dans l'ambiance. Enfin je veux dire que c'est maintenant ou jamais, parce que pour l'instant Kiev est épargné par rapport à Kharkiv où ils bombardent les civils, enfin les habitations. Kiev ce n'est pas encore le cas.", poursuit-il.

"Comment dire ? La colonne [de chars, ndlr] qui se dirigent vers Kiev incessamment sous peu, c'est le calme avant la tempête en fait. Quand vous entendez des bombes assourdissantes, on a l'impression d'être dans un film en fait et malheureusement on n'y est pas. Je pars peut-être in extremis", conclut le ressortissant français.

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - Emmanuel Macron est bientôt candidat à l'élection présidentielle. Selon la garde rapprochée du président ce sera "solennel et fort". Et d'après le journal "Les Échos", Emmanuel Macron l'annoncera demain dans une lettre adressée aux Français.

Faits Divers - Yvan Colonna est toujours dans le coma après la violente agression dont il a été victime le 3 mars dernier à la prison d'Arles. C'est un de ses codétenus qui l'a étranglé à mains nues.

Sport - Les sportifs russes et biélorusses ne participeront pas aux Jeux Paralympiques de Pékin qui ouvrent demain. Ils ont été officiellement exclus par le Comité International Paralympique.