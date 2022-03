Crédit : State Emergency Service of Ukrai / Anadolu Agency via AFP

Un tournant dans cette guerre ? Après plusieurs jours de combat intense, des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué l'armée ukrainienne, en faisant état de combats en cours dans cette ville de l'est de l'Ukraine.

"Des troupes aéroportées russes ont débarqué à Kharkiv (...) et attaqué un hôpital" local, a déclaré l'armée ukrainienne dans un communiqué sur Telegram. "Un combat est en cours entre les envahisseurs et les Ukrainiens", a-t-elle précisé.

Cette annonce intervient au septième jour de l'offensive russe en Ukraine, lancée le 24 février et qui s'est intensifiée mardi. Kharkiv, ville de 1,4 million d'habitants proche de la frontière avec la Russie, a été visée par plusieurs bombardements mardi, qui ont fait au moins dix morts et plus de 20 blessés selon les autorités locales.

L'Ukraine craint une attaque imminente de la Biélorussie

Le ministère ukrainien de la Défense a par ailleurs indiqué dans la nuit redouter une attaque de la Biélorussie. "Les troupes biélorusses ont été mises en état d'alerte et se trouvent dans les zones de concentration les plus proches de la frontière de l'Ukraine", a affirmé le ministère dans un communiqué sur Facebook.

Au cours de la journée de mardi, le renseignement ukrainien a constaté une "activité importante" des avions dans la zone frontalière, et des convois de véhicules transportant des vivres et des munitions y ont été observés, indique le communiqué. Au vu de ces mouvements, la Biélorussie "pourrait probablement soutenir dans l'avenir les envahisseurs russes dans la guerre russo-ukrainienne", a mis en garde le ministère.

Des "attaques aux missiles contre des cibles militaires et civiles" en Ukraine sont "systématiquement" lancées du territoire biélorusse depuis le début de l'invasion russe le 24 février, a-t-il ajouté.