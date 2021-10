"Il faut regarder la situation en face, elle est terrible pour les femmes afghanes aujourd’hui". Emmanuel Macron s'est exprimé, ce mardi 5 octobre, sur le sort des femmes en Afghanistan sur France inter. Plus d'une centaine d'étudiants et professeurs de musique ont fui Kaboul à bord d'un avion, a annoncé à l'AFP le fondateur et directeur de l'Institut national de musique d'Afghanistan (Anim).



Redoutant d'être victimes de représailles de la part des talibans qui, durant leur premier règne, entre 1996 et 2001 avaient interdit la musique, 101 membres de l'Anim ont atterri dimanche soir à Doha. Le groupe, dont la moitié environ était composée de femmes et de jeunes filles, doit s'envoler pour le Portugal avec le soutien du gouvernement de ce pays, a déclaré le fondateur de cet institut, réfugié à Melbourne.

Emmanuel Macron a dénoncé le fait que "beaucoup" de femmes "ces dernières années" ont pu avoir accès à l'éducation, à l'art" et d'autres "qui d'un seul coup ont vu la porte se refermer".

Les talibans amènent une stabilité apparente, mais c'est un obscurantisme Emmanuel Macron sur France inter

Le président de la République a assuré ne faire preuve d'"aucune naïveté" concernant les talibans. "Ils amènent une stabilité apparente, mais c'est un obscurantisme", a-t-il déclaré. Le chef de l'État estime aussi que le G20, qui regroupe vingt des pays les plus puissants au monde, doit "poser ses conditions" pour reconnaître le régime taliban, notamment "l'égalité femmes-hommes" en Afghanistan ou la poursuite des évacuations humanitaires.

"Nous devons absolument, nous, c'est-à-dire les Européens, les Américains, la Chine, la Russie, les grandes puissances aussi bien d'Afrique, d'Asie du Pacifique et d'Amérique latine réunis, avoir un message très clair : nous, nous posons nos conditions pour la reconnaissance des talibans", a-t-il ajouté.

Un sommet extraordinaire du G20 le 12 octobre

La communauté internationale s'interroge sur la pertinence de reconnaître le régime des talibans depuis leur prise de Kaboul le 15 août dernier et la chute de l'Etat afghan bâti depuis vingt ans sous l'égide étrangère. Depuis lors, les fondamentalistes n'ont pas mis le pays à feu et à sang mais ils continuent à empêcher les collégiennes et lycéennes d'étudier et les femmes de travailler, au prétexte de leur sécurité.

L'Italie organise le 12 octobre d'un sommet extraordinaire du G20 sur l'Afghanistan pour discuter aide humanitaire et lutte contre le terrorisme dans ce pays. Son chef du gouvernement Mario Draghi a appelé à "tout faire" pour défendre les droits des Afghanes.