Pluie-inondation : Météo France place quatre départements en vigilance orange

Il y a désormais quatre départements en vigilance orange. Dans son dernier bulletin, Météo France a accentué la vigilance dans le Var et la Lozère pour pluie-inondation et dans le Gard et l'Ardèche pour pluie-inondation et crues. L'alerte court jusqu'à ce dimanche 31 octobre.

"Sur les Cévennes, c'est la durée des pluies soutenues ainsi que leur intensité ponctuelle qui font que cet événement nécessite une vigilance toute particulière. Sur le Var, la situation pluvio-orageuse localisée nécessite une vigilance particulière au vu de son intensité et des enjeux sur la zone touchée", a détaillé Météo France.

L'organisme météo prévoit que "les précipitations se poursuivent [sur les Cévennes], atteignant encore parfois 20 à 30 mm/h" en matinée". À partir du milieu d'après-midi, les pluies devraient faiblir. Au total, "les précipitations, cumulées depuis le début de l'épisode et jusqu'en milieu de nuit de samedi à dimanche, seront de l'ordre de 200 à 250 mm sur le relief, ponctuellement 300 à 350 mm", ajoute Météo France.