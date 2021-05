publié le 31/05/2021 à 13:25

Un Français, Benjamin Brière, va être jugé en Iran pour espionnage, pour des photographies de zones interdites, prises avec un drone de loisirs dans un parc naturel en Iran. La soeur du prisonnier, affirme qu'il traversait le pays en touriste, elle demande même à Emmanuel Macron d'intervenir.

Le ministère français des Affaires Etrangères, trouve cette accusation d'espionnage "incompréhensible". C'est aussi la position de son avocat, Maitre Valent : "Il est désormais avéré qu'il y aura un procès pour espionnage et donc qu'il s'agit d'un Français encourant la peine de mort, ce qui ne peut être qu'une inquiétude profonde pour sa famille et sa défense également. Aucun d'entre-nous ne peut raisonnablement imaginer qu'il s'agisse d'un processus judiciaire mais qu'il s'agit d'un processus politique. Manifestement, Benjamin Brière ne peut que servir de monnaie d'échange."

"Personne ne peut raisonnablement imaginer qu'il ait pu être un espion de service de renseignement. On attendait un peu d'humanité et de raison. Ces méthodes de négociation ne sont plus tolérables. Il s'agit d'y mettre un terme de manière irrémédiable", conclut l'avocat.

Par ailleurs Fariba Abdelka, cette franco-iranienne condamnée l'an dernier à 5 ans de prison pour propagande contre le régime iranien, purge toujours sa peine assignée à résidence avec un bracelet électronique.

À écouter également dans ce journal

Chasse à l'homme - Thierry Lupin, ancien militaire de 29 ans qui a agressé son ex-femme avant de tirer sur son conjoint puis sur les gendarmes, a été neutralisé ce midi selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'est exprimé sur Twitter.

Élections régionales - Les Républicains toujours plus divisés. Guillaume Peltier, numéro 2 du parti, dit partager les mêmes convictions que Robert Ménard, maire de Béziers proche du Rassemblement national. Il s'est fait rappeler à l'ordre par le bureau des Républicains.

Vieillissement - La Chine supprime la limite de deux enfants par couple et autorise les familles à avoir jusqu'à trois enfants. Le dernier recensement sur 10 ans montre un vieillissement plus rapide que prévu. L'an dernier le taux de natalité était tombé au plus bas depuis la fondation de la Chine communiste en 1949.