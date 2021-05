Dordogne : le forcené recherché a été "neutralisé", annonce Darmanin

publié le 31/05/2021 à 12:57

Il faisait l'objet d'une chasse à l'homme depuis dimanche 30 mai. Terry Dupin, l'ancien militaire suspecté de violences conjugales et de tentative d'homicide sur un homme et des gendarmes, a été "neutralisé" ce lundi 31 mai, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Selon la gendarmerie nationale, l'homme aurait seulement été "maîtrisé" par le GIGN. Une source de l'AFP, proche de l'enquête, indique qu'il aurait été "blessé par balles".

Les gendarmes avaient diffusé dans la matinée un appel à témoins pour retrouver l'homme retranché dans une forêt au Lardin-Saint-Lazare, en le décrivant comme un "individu dangereux". Le général André Pétillot, commandant de la région de gendarmerie de Nouvelle Aquitaine, avait assuré que l'objectif initial des gendarmes était de l'interpeller en vie. Selon le préfet de Dordogne, "le contact a été établi à plusieurs reprises de manière sporadique mais cela s'est ensuivi de coups de feu de l'individu. Chaque fois qu'il y a eu contact il a ouvert le feu".

Depuis dimanche, les moyens déployés pour retrouver le forcené étaient importants. Les GIGN de Toulouse et de Satory étaient mobilisés aux côtés de plus de 300 gendarmes, des équipes cynophiles et au moins sept engins blindés et sept hélicoptères.

#Dordogne : l’individu a été neutralisé.

Merci aux gendarmes, et en particulier au GIGN, pour leur action déterminante ainsi qu’à l’ensemble des services de l’Etat mobilisés. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 31, 2021