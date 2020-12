La télévision d'État iranienne IRIB a diffusé le 24 octobre 2019 les photos publiées par l'instagrameuse iranienne Sahar Tabar avant et après sa transformation.

publié le 12/12/2020 à 04:18

Un an après avoir été arrêtée pour son activité sur le réseau social Instagram, la jeune instagrameuse iranienne Sahar Tabar, connue pour sa chirurgie esthétique, a été condamnée à 10 ans de prison, a affirmé son avocat.

Sahar Tabar, 19 ans, s'est fait connaître sur Instagram en postant des photos d'elle-même avec un visage déformé par plusieurs chirurgies esthétiques. L'adolescente a atteint les 486.000 abonnés sur son compte Instagram et était même surnommée "Zombie Angelina Jolie", lui ressemblant sur certains clichés. Mais récemment, l'adolescente a été accusée de corruption de jeunes et de manque de respect pour la République Islamique, d'après les informations rapportées par le quotidien britannique The Guardian.

Au printemps dernier, Sahar Tabar, de son vrai nom Fatemeh Khishvand, a plaidé pour sa libération. L'adolescente avait notamment déclaré avoir contracté la Covid-19. Elle a même appelé l'actrice Angelina Jolie, affirmant que "la République Islamique avait un passif dans la tourmente des femmes. Nous avons besoin d'être unis contre cet apartheid de genre".

L'instagrameuse était la cible d'une longue liste de plaintes : blasphème, incitation à la violence, obtention de revenus par des moyens inappropriés et encouragement des jeunes à la corruption. The Guradian rapporte également que selon elle, elle avait été innocentée de deux de ces quatre chefs d'accusation, mais espère toujours une grâce.