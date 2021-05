et Benjamin Sportouch

"En 2022, pas une voix ne doit se porter sur Macron". Dans un entretien à Valeurs Actuelles, Guillaume Peltier s'oppose au front républicain et critique Emmanuel Macron, "le pire président de la Ve République". Ses déclarations ont été saluées sur Twitter par Robert Ménard.

Soutenu par le Rassemblement national, le maire de Béziers a écrit : "Non au 'front républicain', pas une voix à Macron, fin de la diabolisation du RN. Interview percutante et salutaire de Guillaume Peltier dans Valeurs actuelles".

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI ce dimanche 30 mai, le vice-président des Républicains explique que ce soutien lui fait "très plaisir". Peut-il travailler avec lui ? Oui, répond le député LR du Loir-et-Cher dans le cadre d'un "grand gouvernement de redressement et d'union nationale". "C'est un élu indépendant", ajoute-t-il.

Guillaume Peltier assure porter "les mêmes convictions" que Robert Ménard. "Échanger, discuter, travailler avec Robert Ménard, ne me dérange en rien (...) Nous portons sur le redressement national, si j'en crois ce que je lis, oui un certain nombre de convictions communes", ajoute-t-il.

Est-ce que cela signifie que le vice-président délégué chez Les Républicains est prêt à travailler avec des personnalités du RN ? Non, "le RN constitue une impasse, explique-t-il. Demain, pour redresser la France, on aura besoin de tous les républicains, de tous les patriotes, de tous les hommes et de toutes les femmes de bonne volonté".