publié le 12/03/2020 à 13:50

C'est un pays membre à terre qui ne peut pas compter sur l'aide de l'Union Européenne. Territoire le plus gravement touché par l'épidémie de coronavirus avec 827 morts et 12.462 cas détectés selon le dernier bilan, l'Italie semble submergée par cette crise sanitaire malgré des mesures d'isolement encore plus drastiques mises en place récemment avec la fermeture d'une grande partie des commerces du pays.

Le gouvernement italien demande à l'Europe davantage de solidarité mais c'est bien la Chine qui est son principal allié pour l'aider à ralentir l'épidémie. Un cargo en provenance de Shangaï devrait arriver à Rome dans les prochaines heures avec à son bord neuf médecins, des techniciens, trois tonnes de fournitures, des combinaisons, des appareils pour diagnostiquer le virus et un millier de masques respiratoires. Ce dernier chiffre est important puisque l'Italie n'en possède que 3.000 à l'heure actuelle.

Les provinces et les entreprises chinoises, où l'épidémie régresse, multiplient les initiatives pour aider l'Italie puisque la péninsule est l'un des partenaires commerciaux les plus importants de Pékin. Si Bruxelles signale que des masques vont être envoyés en Italie par le mécanisme de protection civile, la solidarité européenne ne fonctionne pas pour le moment et la France et l'Allemagne ont interdit leurs exportations de matériel.

