Coronavirus : les réservations de jets privés en très forte augmentation

Voilà un secteur d'activité qui bénéficie de la crise du coronavirus et voit ses chiffres s'envoler. En effet, à cause du trafic aérien perturbé mais aussi à cause de la peur de certains voyageurs d'être contaminés dans les aéroports, les compagnies de jets privés voient les réservation augmenter de façon significative.

Selon CNN Travel, le Covid-19 a amené certains voyageurs, habitués aux vols en business ou première classe, à se rabattre désormais sur les avions privés, jugés moins à risque en période de pandémie.

La compagnie suisse Luna Jets note ainsi que 15% des demandes étaient liées au coronavirus en février, et elles représentent actuellement (mercredi 11 mars) 30% des demandes, rapporte Alain Leboursier, directeur des ventes de la compagnie.

"Nous avons autour de 200 demandes (dimanche). Sur les 200, 60 provenaient de régions touchées par le coronavirus", explique Alain Leboursier à CNN Travel. Du côté de Simply Jet SA, son PDG Yann-Guillaume indique une très forte hausse des demandes de voyages sur des lignes commerciales suspendues ou très restreintes à cause de l'épidémie de Covid-19.

De nouveaux clients

"Du moment que l'on trouve un avion et un équipage disposé à le faire [...] nous pouvons effectuer des vols à destination ou au départ de la Chine avec des jets privés", assure le patron. Et il n'y a pas que les compagnies européennes de jets privés qui profitent de la crise. Aux États-Unis, le constant est le même, et les clients sont même des personnes plus âgées, qui ont plus de risques de développer des formes graves de l'infection.

"Ils préfèrent voyager par leur propres moyens plutôt qu'avec une foule de gens dans les compagnies aériennes", souligne Jerod Davis de la compagnie américaine Southern Jet. "Nous constatons une augmentation de 100% à 300% des demandes d'affrètement selon les régions du monde", confie par ailleurs Paramount Business Jets.

Et les demandes proviennent de clients privés mais aussi de membres officiels de gouvernements, de professionnels du divertissement ou d'équipes de sport professionnelles. "Nous constatons beaucoup de demandes de la part de personnes qui habituellement ne prennent pas de vols privés", assure le PDG de Paramount Business Jets.