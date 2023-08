Crédit : Sayed Khodaiberdi Sadat / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP

De nombreux Afghans espèrent être évacués et quitter l'Afghanistan, pays tombé aux mains des talibans le 15 août dernier.

Il y a deux ans, jour pour jour, les talibans prenaient le pouvoir à Kaboul, s'emparant du palais présidentiel. En deux ans, la vie a radicalement changé pour de nombreux Afghans, en particulier pour les femmes, très touchées par les interdictions en tout genre.

Élise Blanchard, correspondante de RTL en Afghanistan, décrit l'ambiance qui règne dans la capitale où les talibans célèbrent l'anniversaire de leur arrivée au pouvoir. "Il y a des centaines de talibans, des soldats, des pick-ups, des hommes qui défilent, des enfants qui agissent, des drapeaux talibans. Il y a beaucoup de cris, de célébrations, mais on voit très peu de civils", a décrit la journaliste. "J'ai vu une femme passer sous une burqa avec son fils, très rapidement, mais on a l'impression que les civils sont, soit dans les magasins, ils continuent leur vie dans les quartiers éloignés, soit, ils sont restés chez eux", a-t-elle ajouté.

Comparée à l'an dernier, la situation ne se serait pas améliorée, mais aurait bien empiré. En plus des écoles, désormais les universités aussi ont fermé. Des problèmes sont aussi apparus concernant le travail des femmes dans les ONG et plus récemment dans les salons de beauté. "C'est dur de voir des bonnes nouvelles", commente notre correspondante.

