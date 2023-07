Pourquoi tous les salons de coiffure et les instituts de beauté vont-ils fermer en Afghanistan ?

Cela fait deux ans que les Talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan. Ce mardi 25 juillet, les salons de coiffure et les instituts de beauté du pays vont fermer leurs portes. Mais déjà, les vitrines étaient recouvertes avec du papier pour qu'on ne puisse plus voir les clientes, et les publicités avec des visages féminins avaient été retirées.

Mais cela n'était pas suffisant pour les Talibans, dont les arguments officiels sont édifiants : les familles pauvres dépenseraient trop d'argent en soins esthétiques pour les mariages, et le maquillage empêcherait de faire ses ablutions correctement avant la prière.

Ainsi, 12.000 établissements ont fermé leurs portes ce mardi, 60.000 femmes se trouvent privées de leur source de revenu. "Ne prenez pas mon pain et mon eau", pouvait-on lire sur une pancarte lors d'une manifestation la semaine dernière. Une manifestation réprimée à grands coups de canons à eau et de coups de feu. Les 20 millions d'Afghanes perdent surtout le dernier endroit où elles pouvaient encore se rencontrer. Ce n'est plus possible au lycée, à la fac, dans les salles de sport, dans les jardins publics, dans les administrations, ou encore dans les bains publics.

