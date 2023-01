Championne afghane de taekwondo, Marzieh Hamidi a dû fuir en août dernier son pays, retombé sous le joug des talibans. Elle raconte au micro de RTL son exil à Paris et son espoir de participer aux Jeux olympiques dans deux ans.



"Après la chute de Kaboul, mon sport est devenu plus qu'une passion. Avant je m'entrainais pour moi, je voulais être championne. Maintenant c'est vraiment une lutte contre un groupe terroriste" livre Marzieh Hamidi.

Son combat concerne aussi les persécutions infligées aux Afghanes : "Je veux montrer au monde que les femmes afghanes sont plus que des victimes" déclare la championne de taekwondo. Elle dénonce également leur exclusion du système éducatif, en participant au lancement du slogan "Let her learn" sur les réseaux sociaux.

Marzieh Hamidi a pu reprendre l'entraînement en France, à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP). Avec comme objectif de s'engager aux Jeux olympiques : "Je ne peux pas participer sous le drapeau des talibans, mais pas non plus sous le drapeau afghan, et ça me rend vraiment triste. Mais je peux participer sous le drapeau des réfugiés" ajoute-t-elle.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info